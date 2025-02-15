منة شلبي تتصدر الترند باحتفالها بيوم الحب: ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 02:59 مساءً - تصدر اسم الفنانة منة شلبي ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام بصورة كشفت عن احتفالها بيوم الحب.

ارتباط منة شلبي وأحمد السعدني

ظهرت منة شلبي في الصورة وهي تغطي وجهها، وعلى الجانب الآخر من الصورة رجل اتبع نفس طريقتها في التقاط الصورة، ظن الجمهور أنه الفنان أحمد السعدني، وأضافت أغنية تناسب الاحتفالات. وقد تم تداول الصورة بشكلٍ كبير فور نشرها، وظن البعض أن الثنائي تجمعهما علاقة عاطفية سيعلنان عنها خلال الفترة المقبلة.

يُشار إلى أن منة شلبي كشفت في أحدث ظهور لها أنها ليست مرتبطة، وعندما تتخذ هذا القرار ستعلنه لجمهورها بشكلٍ رسمي، بجانب ذلك من المعروف أنه تجمعها علاقة صداقة قوية بالفنان أحمد السعدني.

منة شلبي- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

انتعاشة سينمائية لمنة شلبي

يواصل الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد عز تصوير فيلم The Seven Dogs داخل استديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية ، حيث يعد هذا الفيلم، العمل الأول الذي يتم تصويره في هذه الاستديوهات التي تم تدشينها العام الماضي بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب.

وعلمت "الخليج 365" أن صناع فيلم The Seven Dogs استقروا على أن تكون الفنانة منة شلبي أولى البطولات النسائية بالعمل أمام كريم عبد العزيز وأحمد عز، على أن يتم الإعلان عن أسماء باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة، حيث يضم الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين سواء المصريين أو العرب وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف.

منة شلبي قاربت على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" الذي يأتي بعد 9 سنوات من عرض الجزء الأول، ويشارك في بطولة الجزء الثاني: كريم فهمي، أسماء جلال، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، كما تنتظر عرض فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعها بالفنانين أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، وعصام عمر وبيومي فؤاد وسماح أنور وعدد كبير من الفنانين ومقرر طرحه في موسم صيف 2025.

من جهةٍ أخرى، عُرض لها مؤخراً فيلم "الهوى سلطان" الذي حقق نجاحاً كبيراً بوصول إيراداته إلى 82 مليون جنيه منذ طرحه في نوفمبر الماضي، الفيلم بجمع منة شلبي وأحمد داود، ويشاركهما في البطولة أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.

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يمكنكم متابعة أبرز أفلام رومانسية قدمتها منة شلبي قبل الهوى سلطان

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