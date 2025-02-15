محمد رمضان يكشف تفاصيل برنامجه مدفع رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 02:59 مساءً - خلال الأيام الماضية أثار الفنان محمد رمضان فضول جمهوره ومحبيه حول تواجده في الموسم الرمضاني المقبل على الرغم من ابتعاده عن الدراما الرمضانية، وذلك من خلال برنامج "مدفع رمضان".

برنامج مدفع رمضان

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تصدر هذا الخبر ترند مؤشرات البحث وبدأ الجميع يتساءل حول طبيعة البرنامج، ورد محمد رمضان على هذه التساؤلات من خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "ناس كتير كاتبة إيه هو، وهو حقيقة ولا لأ، هو حقيقة، عارف إنه هيفرح حبايبي وهيزعل ناس وهيخوف ناس تانية، بعد أذان المغرب على قناة DMC، يخلص الأذان هتلاقي معلى طول"، وأنهى كلامه عن البرنامج قائلاً: "باختصار شديد دراما من نوع جديد، ثقة في الله نجاح".

يُشار إلى أن محمد رمضان اتخذ هذا القرار بعدما أعلن غيابه عن الموسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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آخر أعمال محمد رمضان

في سياقٍ آخر، يواصل الفنانتصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، شيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

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