مي سليم تنافس بمسلسل إذاعي في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 02:59 مساءً - تنافس الفنانة مي سليم في موسم مسلسلات دراما رمضان 2025، بمسلسل إذاعي كوميدي يحمل اسم "هايدي ونوفل"، حيث يأتي ذلك تعويضاً لغيابها عن الدراما التلفزيونية.

أبطال مسلسل "هايدي ونوفل"

ويشارك في بطولة المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل" الفنانة إيناس عز الدين، الفنان محمد نشأت، علي الطيب وآخرون، ومن المقرر إذاعته عبر الراديو 9090، ومنصاتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو مكون من 30 حلقة قصيرة.

أحدث أعمال مي سليم

يُذكر أن مي سليم شاركت مؤخراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت مسرحية "المجانين" بطولة محمد هنيدي، علاء مرسي، محمود حافظ، حسام داغر، أحمد سلطان، وهي من إخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية، حول الطبيب النفسي شريف أبو عقل، الذي يُعين في مستشفى الأمراض النفسية "بالشفا" ويُرحب به الجميع، إلا أنه سرعان ما تتبدد هذه الفرحة عندما يُهدد مالك المستشفى بهدمه لبناء مجمع تجاري، فيجد الطبيب شريف نفسه في مواجهة غير متوقعة، حيث يتحالف مع فريق من المرضى المجانين لإنقاذ المستشفى، فهل ينجح شريف وفريقه من المرضى في إنقاذ المستشفى؟.

قد ترغبين في معرفة القائمة الكاملة لأبطال مسرحية محمد هنيدي الجديدة المجانين

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كما تشارك في بطولة مسلسل "روج أسود"، مع مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة. مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، وفرح الزاهد، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من العام الجاري.

للمزيد من الأخبار: تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل روج أسود قبل عرضه

أبرز المسلسلات الإذاعية في رمضان

يُذكر أن المسلسلات الإذاعية في رمضان 2025، يشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم الفنانة غادة عادل، والتي تقدم مسلسلاً إذاعيًا بعنوان "اللمبة الزرقا" والتي انتهت من تسجيل جميع حلقاته مؤخراً، تأليف إسلام شلباية وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي براديو إنرجي، ويشارك في البطولة كلّ من: تامر نبيل، أحمد محارب دوجلاس، لبنى ونس، محمد مبروك يوركا، وأحمد سعد ميشو.

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كما يقدم الفنان محمد ممدوح هو الآخر مسلسلًا إذاعيًا بعنوان "هات وخد" تأليف مصطفى إبراهيم، وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

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