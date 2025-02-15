هل انفصل كانييه ويست عن بيانكا سينسوري بعد فضيحة حفل “غرامي”؟

كسر كانييه ويست صمته بعد انتشار الاشاعات حول زواجه من بيانكا سينسوري، عقب تقارير تفيد بأنّ الزوجين قد يتّجهان نحو الطلاق، في منشور غامض آخر على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

في التفاصيل، أنّ هناك أنباء انتشرت عن انفصال مغنّي الراب، البالغ من العمر سبعةً وأربعين عامًا والعارضة الأستراليّة بعد هجومه الأخير المعادي للسّاميّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، إذ أشاد بأدولف هتلر وأعلن نفسه أنّه نازيّ.

والآن ترك مغنّي الراب معجبيه في حيرة بعد أن كتب منشورًا آخر على موقع إنستغرام في ١٣ فبراير أثار المزيد من الجدل، بعد أنباء انفصاله المزعوم عن زوجته، إذ كتب ويست تعريفًا لـ “الإكراه”، قبل أن يتمّ حذف الرسالة بسرعة بعد دقائق، ممّا أضاف إلى الارتباك المحيط بعلاقة الزوجين ومستقبلهما معًا.

وأثار توقيت المنشور الدهشة، إذ جاء بعد وقت قصير من تقارير زعمت أنّه هو وبيانكا، البالغة من العمر اثنين وثلاثين عامًا، يتّجهان إلى الطّلاق بعد أيّام فقط من خلع ملابسها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي لعام ٢٠٢٥.

ومع انتشار شائعات طلاقهما، أفادت الأنباء بأنّه تم التوصّل إلى تسوية ماليّة، إذ ورد أنّ المرأة الأسترالية تلقّت خمسة ملايين دولار بعد انهيار زواجهما.

وبالإضافة إلى التكهّنات، كشف مصدر في فندق فور سيزونز في لوس أنجلوس أنّ كانييه قد حجز غرفة في الفندق، وخاصّةً بدون بيانكا. وأشار المصدر إلى أنّه في حين كان كانييه برفقة فريق الأمن الخاصّ به وفريق عمله، لم تكن هناك أيّة علامات على وجود بيانكا أثناء إقامته.

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ومع ذلك، وعلى الرغم من الاشاعات المتصاعدة، نفى “ميلو يانوبولوس” أن يكون الزوجان قد انفصلا.

وزعم المتعاون السابق مع “ويست” في حملته الرئاسيّة أن “ويست” و”سنسوري” كانا في لوس أنجلوس وكانا يتطلّعان إلى قضاء عيد الحب معًا، على الرغم من أنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان “يانوبولوس” يمثّلهما رسميًّا.