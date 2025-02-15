شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا وجيهان خليل ويارا قاسم فى دور الزوجة الثانية فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد دراما رمضان المقبل 2025 ظهور عدد من الفنانات بأدوار الزوجة الثانية، وذلك خلال أحداث عدد من المسلسلات التي يوجد بها خطوط درامية عن جمع أحد الأبطال بين زوجتين، ويعد هذا الخط الدرامى من أشهر الأمور التي يستعين بها كتاب الدراما في أعمالهم لما تضيف لها حالة من التشويق، ومن أبرز الفنانات اللاتي يجسدن دور الزوجة الثانية نيكول سابا وجيهان خليل والسورية يارا قاسم.

نيكول سابا تظهر خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب بدور سيدة أعمال تدعى "رقية العسكري" وهى زوجة ثانية للفنان خالد سليم، حيث يتزوجها سليم في السر على زوجته ياسمين عبد العزيز، وتتسبب هذه الزيجة في طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق من زوجها خالد سليم ليدخل الثلاثي في صراعات كبير بعد انكشاف العديد من الأمور غير المتوقعة.



نيكول سابا

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجى

الفنانة جيهان خليل أيضا تظهر بدور زوجة ثانية في دراما رمضان المقبل 2025، وذللك خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال للنجم محمد هنيدى، حيث يتزوجها الفنان صبرى فواز على زوجته الأولى التي تلعب دورها الفنانة سماء إبراهيم، وتأتى جيهان خليل لتعيش في نفس المنزل مع ضرتها وتنشأ العديد من المفارقات الكوميدية.



جيهان خليل

مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سماء إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios وتدور الأحداث فى اطار كوميدى.

الفنانة السورية يارا قاسم تخوض أولى تجاربها في الدراما المصرية فى دور زوجة ثانية في مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حيث تلعب دور فتاة اسبانية تدى ليزا يتعرف عليها حكيم (مصطفى شعبان) في دندرة وتقع في حيه ويتزوجها على زوجته الأولى التي تؤدى دورها الفنانة دينا فؤاد، ويجمع حكيم بين زوجته في نفس المنزل.



يارا قاسم

مسلسل حكيم باشا يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.