محمد رمضان حاضر في الموسم الرمضاني المقبل.. ولكن بأسلوب مختلف

ميرنا وليد - بيروت - يقدم الفنان المصري محمد رمضان برنامج يحمل إسم "مدفع رمضان" في الموسم الرمضاني المقبل عبر شاشاة DMC.

وكشف محمد رمضان عن مشروعه الجديد بمقطع فيديو عبر حسابه الخاص، وقال فيه: "ناس كتير كاتبة إيه هو مدفع رمضان، وهو حقيقة ولا لأ، هو حقيقة، عارف إنه هيفرح حبايبي وهيزعل ناس وهيخوف ناس تانية. بعد أذان المغرب على قناة DMC، يخلص الأذان هتلاقي مدفع رمضان علطول. مدفع رمضان باختصار شديد دراما من نوع جديد، ثقة في الله نجاح".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كان عبّر الجمهور عن أسفه لتغيب محمد رمضان عن الدراما الرمضانية لهذا العام.

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