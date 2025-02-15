ميرنا وليد - بيروت - تحدثت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بحلقة The Kardashians التي عرضت عرضت مؤخراً، عن معاناتها لتبدو بخصر نحيف للغاية بشكل دائم، كاشفة أناه ترتدي مشد "كورسيه" ضيق للغاية ومؤلم طوال الوقت.

وتحدثت كيم عن إطلالتها بفستان معدني ضيق من تصميم جون جاليانو في حفل Met Gala، وبخصر نحيل للغاية، مؤكدة أنها إرتدت مشد ضيق ومشدود للغاية على جسمها من المعدن.

كما شاركت الجمهور صور أظهر علامات المشد على جسمها، وقالت: "كان مؤلماً بشكل لا يصدّق، وكان سيتسبب في اختناقها فقط من أجل الظهور بخصر نحيل. لم أشعر بهذا القدر من الألم من قبل".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- هذا ما تقوم به كيم كارداشيان لتظهر بخصر نحيف.. أمر صـ ـادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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