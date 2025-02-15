مي عمر تحتفل بالحب بصور ورسائل رومانسية لزوجها محمد سامي

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية مي عمر، بمناسبة عيد الحب، بطريقة رومانسية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.

وشاركت مي متابعيها مقطع فيديو جمعت فيه لقطات رومانسية لها مع زوجها المخرج المصري محمد سامي، وذلك بمناسبة عيد الحب.

وأرفقت مي فيديو بتعليق كتبت فيه: "عيد حب سعيد يا حبيبي، لك دائما"

وعلى الصعيد الفني، تشارك مي في موسم دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل بعنوان "إش إش"، إلى جانب عدد من الممثلين أبرزهم: ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، انتصار، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وعصام عمر. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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