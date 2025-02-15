خاص - ريان حركة تتحدث عن الحب وهكذا وصفت الحياة من دونه

ميرنا وليد - بيروت - يأتي عيد الحب ليذكرنا بقيمة المشاعر الصادقة، التي تمنح الحياة معنى أجمل، لكنه أيضًا يثير تساؤلات حول مفهوم الحب الحقيقي: هل هو مجرد لحظات رومانسية نحتفل بها في يوم معين، أم هو أسلوب حياة يتجلى في تفاصيلنا اليومية؟ البعض يرى أنه مناسبة جميلة للتعبير عن المشاعر، بينما يعتبره آخرون حدثًا تجاريًا لا يعكس جوهر الحب العميق.

في هذا السياق، كان لنا هذا الحوار الخاص مع الممثلة اللبنانية ريان حركة، التي تشتهر بأدائها العفوي وأدوارها التي تلامس المشاعر الإنسانية، وقد تحدثنا معها عن نظرتها إلى عيد الحب، وهل تؤمن بأنه يحتاج إلى مناسبة محددة، أم يجب أن يكون حاضرًا في حياتنا دائمًا. كما ناقشنا معها العلاقة بين القلب والعقل في الحب، والعوامل التي تساهم في نجاح أي علاقة. كيف ترى ريان حركة الحب؟ وهل يمكن للحياة أن تكون جميلة من دونه؟

هل تؤمنين بعيد الحب، أم تعتقدين أنه مناسبة تجارية؟

طبعاً أؤمن بعيد الحب، إلا أنه مثل أي مناسبة أخرى تحولت إلى تجارية، مثل رأس السنة، وأصبح متعلقًا بالتجارة والبيع، أما أنا فلا أعتبر عيد الحب مناسبة تجارية، رغم تحوله إلى ذلك بسبب الـ business والحياة.

هل تعتقدين أن الحب يحتاج إلى مناسبة لكي نتذكره؟

الحب لا يحتاج إلى مناسبة كي نتذكره، ولكن من الجميل أن نعطيه قيمته، وأن نخصص له يومًا، وليس من الخطأ أن يحتفل الناس بهذه المناسبة، مثل إحتفالنا بأعياد أخرى خلال العام.

علينا طبعًا أن نعيش الحب كل يوم وبكل الطرق، ليس فقط بين شخصين، فالحب جميل بين أفراد العائلة وبين الأصدقاء، ولكن من الجميل أن تكون له مناسبة خاصة بين الأزواج.

ما الذي يجب أن نحكّمه في الحب، العقل أم القلب؟

علينا أن نحكّم الإثنين، القلب والعقل سويًا، ولكن في الكثير من الأحيان، يحكّم المغرمون قلوبهم أكثر من عقولهم، وفي الحب القلب هو الذي يحكم، ولكن بالنسبة لي، يجب أن يكون هناك تحكيم للعقل، لكي يكون الحب صحيًا وبطريقة صحيحة.

ما هي العوامل التي يكتمل بها الحب؟

أول العوامل التي يكتمل بها الحب، هي الصداقة، فعلى الطرفين أن يكونا صديقين قبل أن يكونا في حالة حب، لأنه عندها يشعران بالإرتياح مع بعضهما البعض، وتخلق بينهما الثقة، ويصبح حبهما خاليًا من الكذب، وفيه الكثير من الشفافية، وكل هذه الأمور تشعر الطرف بالأمان مع الطرف الآخر. الحب يتغير مع الوقت، تتغير أشكاله وفكرته، ولكن تبقى هناك الكيمياء الجميلة التي تدوم.

كيف ترين الحياة من دون حب؟

الحياة من دون حب مثل الحياة من دون أكسيجين، فالحب هو أسمى ما في الحياة، وجميعنا نشعر بذلك، فعندما نكون في حالة حب أو مع الشخص الذي نحبه، يكون يومنا جميلًا وحياتنا جميلة، أما عندما نتشاجر مع الشخص الذي نحبه، فنشعر بشعور سيئ.