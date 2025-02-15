بعد "إش إش".. محمد سامي يرد على إنتقادات تعاونه الدائم مع مي عمر

ميرنا وليد - بيروت - بعد تكرار تعاونه مع الفنانة المصرية مي عمر، والإنتقادات التي طالت هذا الأمر، قرر المخرج المصري محمد سامي الخروج عن صمته والتحدث بالأمر.



وقال محمد سامي في بيان صحافي: "منذ زمن طويل جداً لم تُقدّم السينما أو الدراما مثل هذه الأفكار، وقد اخترتُ تقديمها بطريقة مختلفة لتظهر الشخصيات للمُشاهدين على طبيعتها كمزيج بين الخير والشر. هذا التعاون صحي ما دمنا نقدّم أعمالاً مميزة، وطالما أن تجاربنا السابقة كانت ناجحة والتفّ حولها الجمهور فما المانع من تكرار التعاون في أعمال فنية أخرى؟!".

كما أكد محمد سامي أنه يغوص في شخصية "إش إش" وأعماقها النفسية وذلك بموازاة الشخصيات الأخرى، لافتاً أن فريق العمل تقبل ملاحظاته بصدر رحب حتى عندما يضغط عليهم للوصول إلى تعبيرات معينة.

وأنهى حديثه متمنياً أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.