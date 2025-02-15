شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصلت HBO لـ دمبلدور بمسلسلها الجديد Harry Potter؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن شبكة HBO اقتربت من من العثور على دمبلدور الخاص بها للظهور في مسلسلها التليفزيوني الجديد المشتق من سلسلة لسلسلة أفلام Harry Potter.

ووفقًا لتقرير Deadline Hollywood، فإن الممثل الأمريكي جون ليثجو هو المرشح لدور ألباس دمبلدور، مدير مدرسة هوجوورتس وشخصية مرشدة لهاري بوتر، ولم تؤكد HBO بعد اختيار ليثجو، ورفضت طلب Deadline للتعليق.

وإذا حصل جون ليثجو على الدور، فسيكون أول ممثل غير بريطاني يجسد شخصية الساحر الأسطوري بعد فترات من ريتشارد هاريس ومايكل جامبون في سلسلة الأفلام الرئيسية وجود لو وتوبي ريجبو في سلسلة أفلام Fantastic Beasts التمهيدية.

اشتهر جون ليثجو بأدواره في Dexter وThe Crown وConclave وKillers of the Flower Moon و3rd Rock From The Sun، وفاز بست جوائز إيمي طوال حياته المهنية.



جون ليثجو ودمبلدور

وذلك بعدما أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter التليفزيوني الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي تم تصوير الأفلام الأصلية فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما شف موقع nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.

لكن أعلن رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery، جى بى بريت، قائلا: "نحن متحمسون لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها".

ومن المتوقع أن يستمر مسلسل Harry Potter الجديد إلى سبعة مواسم، مع تكييف كل موسم لكتاب من سلسلة الكاتبة جى كى رولينج.

وذلك بعدما تم الإعلان عن أن مسلسل Harry Potter يقوم بكتابته فرانسيسكا جاردينر مؤلفة مسلسل Succession، وسيشارك المخرج مارك ميلود كمخرج في عدة حلقات.