ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو مؤثر جمعها بالممثل المصري رشوان توفيق.

وظهرت ياسمين في مقطع الفيديو من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وخطفت ياسمين الأنظار بمشهد مؤثر جمعها بتوفيق الذي يؤدي دور جدها في المسلسل، إذ ظهرت وهي تعبر عن حبها له قائلة: "شوفتوا القمر والجميل والعسل ده، أنا بحبك حب.. حبيبي والله.. ربنا يديك الصحة يا رب".

وبدوره وجه رشوان الشكر والدعاء لياسمين، التي احتضنته وقبلت رأسه، كما أمسكت يده وقبلتها بمشهد مؤثر ليقوم هو برد نفس الأمر لها.

وأرفقت ياسمين الفيديو بتعليق كتبت فيه: "بصوا مين معايا، القمر والعسل ده.. ربنا يدي له الصحة والعافية يا رب".

كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة مؤثرة.. ياسمين عبد العزيز تقبل يد رشوان توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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