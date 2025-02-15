نسرين طافش بالأحمر إحتفالاً بعيد الحب وعيد ميلادها.. وهذه الهدية التي تلقتها من زوجها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إحتفالها بعيد الحب وعيد ميلادها الذي يصادف باليوم نفسه.



وأطلت نسرين طافش بفستان باللون الأحمر، قصير وضيق من الصوف، ونسقت معه مجوهرات من الألماس.

كما وثقت نسرين طافش هدية زوجها لها على عيد الحب، حيث أخذت صورة لباقة ورد كبيرة، من الزهور باللون الأحمر،إلى جانب يدها حيث ظهر المحبس، مع المجوهرات.

من ناحية أخرى يحقق فيلم "الدشاش"، بطولة محمد سعد، إيرادات بلغت 562,586 جنيهًا يوم الخميس، ليصل إجمالي ما حققه خلال 44 يومًا في دور العرض إلى 67,485,756 جنيهًا.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من الممثلين، من بينهم زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والأكشن مع لمسات كوميدية.