إبن إيلون ماسك يدخل مع والده الى البيت الأبيض وما قاله للرئيس ترامب بمنتهى الوقاحة

ميرنا وليد - بيروت - إصطحب الملياردير إيلون ماسك إبنه الصغير X البالغ من العمر أربع سنوات الى البيت الأبيض وبالتحديد الى المكتب البيضاوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفتى يقول للرئيس الأميركي: "لست الرئيس يجب أن ترحل وأريدك أن تصمت".

يذكر أن إيلون ماسك قدم الدعم المباشر للرئيس دونالد ترامب خلال حملته الإنتخابية الى أن وصل الى البيت الأبيض. وقد عينه الرئيس الأميركي موظفاً حكومياً خاصاً لكنه لا يتلقى راتباً. ولاحظ المراقبون تذمر الرئيس ترامب من وجود الفتى في مكتبه لكنه ما لبث أن علق قائلاً: "هذا الطفل يملك نسبة عالية من الذكاء". وطلب ماسك من إبنه الكف عن إزعاجه وكشف قائلاً: "انه يضع أصابعه في أذني".

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