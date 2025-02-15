الأميرة غريس كيلي والأميرة ديانا وغيرهما منحن أسماءهن لحقائب يدوية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - إرتبطت أسماء ثمانية نساء بحقائب يدوية من ماركات عالمية شهيرة وهن: الأميرة غريس كيلي El Kelly de Hermes، الأميرة ديانا El Lady Dior de Dior، زوجة الرئيس الأميركي جاكلين كينيدي El Jackie 1961 de Gucci، المغنية والممثلة البريطانية جين بيركين El Birkin de Hermes، الممثلة الأميركية جودي فوستر El Jodie de Bottega Veneta، الممثلة الإيطالية أنيتا بالينبرغ El Anita de Saint Laurent، الممثلة الإيطالية صوفيا لورين El Sofia de Salvatore Ferragamo، المنتجة والممثلة الأميركية إيفا لونغوريا El Eva de Victoria Beckham.

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