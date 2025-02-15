شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تعانى من عدم الإنجاب فى مسلسل إخواتي.. رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة كندة علوش شخصية ناهد المتزوجة من فرحات التربى (حاتم صلاح) ضمن أحداث مسلسل إخواتي الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وخلال الأحداث تعانى كندة علوش من عدم الإنجاب وتحلم طوال الوقت بمولود وأن تصبح أماً، ولكن تفشل فى تحقيق ذلك لتقرر محاولة تبنى طفل.



كندة علوش

مسلسل إخواتي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر، عزت زين وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا وأحمد حاتم والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

يشهد مسلسل إخواتي عودة النجمة كندة علوش للدراما الرمضانية بعد غياب دام تسع سنوات، حيث كان آخر ظهور لها في دراما رمضان، من خلال مسلسل "أفراح القبة" مع منى زكي وإياد نصار الذي تم عرضه عام 2016، وخلال السنوات الماضية اكتفت كندة بالمشاركة في مسلسلات تُعرض في الأوف سيزون والمنصات بعيداً عن شهر رمضان منها "حجر جهنم"، "ستات بيت المعادي" و"إلا أنا".

وفى السينما قدمت كندة خلال السنوات الماضية عدد من الأفلام التى شاركت فى المهرجانات السينمائية، وهي "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي "السباحتان" الذى افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، و"باص 22" الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.



بوستر مسلسل اخواتى