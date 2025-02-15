تزامناً مع يوم الحب.. أبرز القصص الرومانسية في مسلسلات رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2025 07:19 صباحاً - يحتفل العالم اليوم الجمعة 14 فبراير بـ يوم الحب أو "الفالنتاين" وهو اليوم الذي يُعبر فيه الأشخاص عن مشاعر الحب تجاه أحبائهم ويظهر في مثل هذا اليوم من كل عام العديد القصص والروايات التي تتحدث عن الحب والتضحية من أجل الحبيب، وتزامناً مع يوم الحب اليوم، نحن على أبواب انطلاق موسم دراما رمضان 2025 والذي يشهد العديد من قصص الحب خلال أحداث المسلسلات، نرصدها في التقرير التالي.

أحمد العوضي وميرنا نور الدين.. قصة حب مليئة بالصعاب

دراما رمضان لا تخلو كل عام من قصص الحب التي دائما ما تعطي أحداث الأعمال الدرامية طابعاً خاصاً أي كانت طبيعة هذه الأعمال، ومن أبرز قصص الحب في دراما رمضان 2055، أحمد العوضي وميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل "فهد البطل"، حيث يدخل الثنائي في قصة حب مليئة بالصعوبات، ورغم وصول هذه القصة إلى الزواج ألا أن هناك حادثاً كبيراً سيفرق بينهما فهل يعودان إلى بعضهما مرة أخرى؟.

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مي عز الدين تفاجىء عمرو سعد بطلب الزواج منه

مي عز الدين وآسر ياسين قصة حب مختلفة حاضرة في موسم دراما رمضان 2025، وذلك ضمن أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"، حيث تجسد مي عز الدين شخصية ميار المطلقة من زوجها 3 مرات وتبحث عن محلل من أجل العودة إلى زوجها خوفاً أن يحرمها من أبنائها، لتقابل سعد (آسر ياسين) وينجذبان إلى بعضهما من أول مقابلة لتفاجىء ميار، عزت بطلبها الزواج منه فهل سيكون عزت محللاً فقط أم يكملان مع بعضهما حياتهما؟

ياسمين عبد العزيز تقع في حب شقيق طليقها

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي من قصص الحب اللافتة والمنتظر أن تلقى تفاعلاً كبيراً خلال دراما رمضان هذا العام، وذلك في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث تجسد ياسمين عبد العزيز شخصية "ليل" المتزوجة من يوسف (خالد سليم)، وتنفصل عنه بعد اكتشاف زواجه عليها سراً من رقية العسكري (نيكول سابا)، وبعد انفصالهما تقع في حب شقيق طليقها فارس (كريم فهمي) وتكبر هذه القصة إلى أن تنتهي بالزواج في النهاية.

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دينا فؤاد تعيش قصة حب مع مصطفى شعبان

مصطفى شعبان ودينا فؤاد من قصص الحب المنتظرة في دراما رمضان هذا العام، وذلك خلال أحداث مسلسل "حكيم باشا" حيث يظهر مصطفى شعبان بدور حكيم ويعيش قصة حب مع دينا فؤاد التي تلعب دور صفا، منذ الطفولة. وتنتهي القصة بالزواج. ويستمر الحب بينهما حتى بعد زواج زوجها من زوجة ثانية تحمل الجنسية الإسبانية وتجسد دورها السورية يارا قاسم، إلا أن عدم إنجاب صفا يجعلها دائماً ضعيفة أمام زوجها.

ريهام عبد الغفور تٌشعل صراعاً بين اياد نصار وفتحي عبد الوهاب

مسلسل "ظلم المصطبة" يشهد على قصة حب كبيرة تجمع ريهام عبد الغفور التي تجسد دور "ربيعة"، وإياد نصار الذي يلعب دور "حسن" ومع كل الحب الذي يكنه كل واحد منهما للآخر إلا أن الظروف تفرقهما ويسافر حسن وتضطر ربيعة للزواج من عدو حسن وهو "حمادة كشري" إلا أن حسن بعدما يعود من الخارج سيحاول استعادة حبيبته مرة أخرى فهل سينجح في ذلك؟

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ياسمبن صبري ونيقولا معوض وعلاقة من الحب إلى العداوة

وفى نفس السياق تشهد أحداث مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" قصة حب كبيرة تجمع ياسمين صبري التي تجسد دور "زينب" مع نيقولا معوض ويلعب دور "أسامة" ويتزوجها رغم كل محاولاتها للرفض، وتمسكها بمستقبلها وعملها، إلا أنه يُقنعها في النهاية، ولكن بعد الزواج تكتشف أن زوجها نرجسي مريض بحب التملك والعظمة، وتظهر خيانته لها فتتغير حياة زينب تماماً وتتحول علاقتها مع أسامة من الحب إلى العداوة.

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