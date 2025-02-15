ميرنا وليد - بيروت - أعاد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، برفقة الفنان اللبناني زياد الرحباني.

وظهرت شيرين في مقطع الفيديو وهي تغني أغنية "كيفك إنت" للسيدة فيروز، بنيما ظهر زياد الرحباني في الفيديو وهو يعزف على البيانو، وذللك في منزل شيرين في مصر، عند زيارة الرحباني لها عام 2018.

وكانت شيرين قد أعربت في ذلك الوقت عن فرحتها باستضافة زياد وغنائها معه، قائلة: "أخدتنا على لبنان وجمالها وعظمة السيدة فيروز.. نورتني يا استاذ زياد وكبرت أوي بزيارتك ليا ونورت مصر".

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مميز قديم يعود للواجهة.. شيرين عبد الوهاب تغني لـ فيروز برفقة زياد الرحباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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