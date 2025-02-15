ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنجمة العالمية كيم كارداشيان أثارت به الجدل.

وظهرت كيم في الفيديو بفستان الزفاف، وممسكة بيد الممثل ماثيو نوزكا على أحد شواطئ ماليبو في كاليفورنيا. كما ظهرت بمشهد رومانسي معه، إذ شوهد الثنائي وهما يقبلان بعضهما بحرارة.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على الإنترنت، ليتبين لاحقا أنه مشهد زفاف من مسلسل جديد بعنوان "All’s Fair".

يذكر أن كيم كانت قد تزوجت من دامون توماس بين عامي 2000 و2004، ومن كريس همفريز بين عامي 2011 و 2013، ومن كانيي ويست بين عامي 2014 و 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان بفستان الزفاف وقبلة رومانسية مع هـ ـذا الممثل.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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