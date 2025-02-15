ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني من حفله الأخير.

وظهر تامر في الفيديو وهو يغني مقطع محذوف من أغنية "كل مرة"، وقال تامر على المسرح : "انتوا عارفن أغنية كل مرة دي لها بارت محذوف محدش يعرفه خالص".

وكشف تامر عن الجزء المحذوف والذي تقول كلماته: "قربت مني ومسكت إيدي وحضنت قلبي ولسة ها... فتحت عيني عشان يا عيني الباب خبطت والحلم انتهى طب ها طب ها..."

أغنية "كل مرة" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع موسيقي جلال فهمي.

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يثيـ ـير التفاعل بغنائه مقطعاً محذوفاً من أغنية "كل مرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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