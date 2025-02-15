شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجى تخوض دراما رمضان بمسلسلى إخواتي وجودر 2 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة جيهان الشماشرجى خلال موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين، الأول هو إخواتي بمشاركة نيللى كريم وروبى وكندة علوش والذى يتواصل تصويره على قدم وساق، والثانى هو جودر 2 مع النجم ياسر جلال حيث يعود الموسم الثانى للعمل بعد عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضى 2024.

وتجسد جيهان الشماشرجى في مسلسل إخواتي شخصية نجلاء المتزوجة من ربيع وتعيش حياة قاسية بسبب معاملة زوجها القاسية لها ولكنها تتعرض لحادث يقلب حياتها تماماً، أما في جودر 2 فتستكمل شخضية شروق التي جسدتها في الجزء الأول والتي نشأت بينها وبين جودر قصة حب فسنرى ما ستصل له قصة شروق مع جودر المصرى.

مسلسل إخواتي ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر، عزت زين وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا وأحمد حاتم والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وفى سياق آخر صورت جيهان الشماشرجى جزءا كبيرا من من مشاهدها في فيلم "أحمد وأحمد" الذى تقدم فيه دور دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى بتوقيع المخرج أحمد نادر جلال، كما عُرض لها مؤخراً فيلم "الهوى سلطان"، وشارك في بطولته إلى جانب منة شلبي، أحمد دواد، سوسن بدر، وأحمد خالد صالح. والعمل من تأليف وإخراج هبة يسرى.

كما تشارك جيهان الشماشرجي في بطولة فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، المقرر عرضه فى صيف هذا العام وتجسّد جيهان خلال أحداثه شخصية "سيلينا"، وهي فتاة أجنبية وصديقة أحمد عز، وتخوض معه رحلة القبض على خُط الصعيد، ويشارك في الفيلم: آسر ياسين، منة شلبي. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج أحمد علاءالديب.



جيهان الشماشرجي فى إخواتي