شكرا لقرائتكم خبر عن محمد متولى يكشف خطة مسرح الشمس: نعمل على علاج أولادنا من ذوى الهمم بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد متولي مدير مسرح الشمس، التابع للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، عن خطة المسرح خلال الفترة القادمة حيث قال لـ الخليج 365: نعرض حاليا مسرحية "أسطورة أرض الفراولة" من تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان.

وتابع: وفي تلك المسرحية استطعت إقناع الفنان الكبير أحمد مختار للعودة للتمثيل في المسرح مرة أخرى، بعد أن ابتعد عن التمثيل لفترة وانشغل في تقديم ورش في التمثيل، وهو بالطبع إضافة لأي عمل مسرحي، والمسرحية كذلك من بطولة ناصر سيف، شيماء عبد الناصر، ماهر محمود، بالإضافة لأودلادنا من ذوي الهمم، والمسرحية لها علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي والذي نعيشه اليوم، وكيفية الدفاع عن الوطن، وذلك من خلال شكل إسطوري.

وأكد متولي أن مسرح الشمس ليس دوره فقط الإنتاج المسرحي، لكن العلاج بالفن "السيكودراما" وذلك عن طريق التمثيل والموسيقي ليتم دمجهم مع المجتمع، كما أكد أنه دائما يسعى لتقديم وجوه جديدة للمسرح مثل مخرج العرض علي عثمان الذي راهن عليه وكسب الرهان، كما سيتم تقديم كذلك مخرج ومؤلف جديد خلال الفترة القادمة وهو محمد كاميليو.