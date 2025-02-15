شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل ب. جوردان فخور بمرونة جوناثان ماجورز بعد اتهامه بالاعتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى مايكل ب. جوردان أنه فخور بمرونة صديقه وزميله جوناثان ماجورز بعد تهمة الاعتداء السابقة، حيث تحدث جوردان إلى موقع GQ عن ماجورز وقال إنه سيكون منفتحًا على العمل مع الممثل مرة أخرى، وكان قد عمل الثنائي معًا سابقًا في فيلم Creed III.

وفي حديثه لمجلة جي كيو، قال جوردان عن ماجورز: "إنه يتخطى ما حدث بشجاعة، وأنا فخور بمرونته وقوته في التعامل مع كل هذا، وطريقة تعامله مع الأمر، أنا سعيد لأنه جيد هذا هو صديقى".

وعندما سُئل عما إذا كان سيعمل مع ماجورز مرة أخرى، أجاب جوردان: "نعم، نعم".



جوناثان ماجورز ومايكل ب. جوردان

بعد أسابيع من ظهور Creed III في دور السينما في مارس 2023، تم القبض على ماجورز بتهمة العنف المنزلي في نيويورك بعد أن اعتدى على صديقته السابقة جريس جاباري في المقعد الخلفي للسيارة، وحصل الممثل على براءته من جميع التهم الموجهة إليه.

أدين ماجورز، الذى واجه أربع تهم بالاعتداء والتحرش المشدد والمضايقة، فى اثنتين من التهم، وجد أنه غير مذنب بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة وتهمة التحرش المشدد من الدرجة الثانية، تجنب ماجورز السجن وحُكم عليه بدلاً من ذلك بالمراقبة.