شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جون إكرام: معظم مشاهد فيلم "لأول مرة" تم تصويرها داخل منزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج جون إكرام، إن معظم مشاهد فيلم "لأول مرة"، بنسبة قد تصل إلى 75%، تم تصويرها داخل المنزل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "التصوير كان له تتابع، وقولنا إن معظم المشاهد هناخدها ورا بعض علشان المشاعر والأحاسيس اللي في الفيلم، وعلشان كدة أخدنا كل المشاهد بالترتيب".

وتحدث جون إكرام عن العلاقة الصحية بين الزوجين وأسباب الخيانة، فقال: "علاقة الزواج الناجح، محتاجة مجهود من الطرفين، ومجهود مستمر، وده اللي حاولنا نتكلم عنه داخل الفيلم".