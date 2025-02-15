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ميرنا وليد - بيروت - قضى جمهور دار الأوبرا المصرية ليلة مميزة مليئة بالموسيقى والغناء مع السوبرانو العالمية أميرة سليم، التي أحيت حفلاً بعنوان "That’s Amore" على المسرح الصغير إحتفالًا بعيد الحب، تألقت أميرة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني المصرية والعالمية، وسط تفاعل كبير من الحضور، بمرافقة عازفة البيانو الفرنسية باسكال روزيه.
إستهلت الحفل بأنشودة إيزيس، قبل أن تأخذ الجمهور في رحلة غنائية جمعت بين الكلاسيكيات المصرية والعالمية. ومن بين الأغاني التي قدمتها: "بحلم معاك" لنجاة الصغيرة وهاني شنودة، "يا زهرة في خيالي" لفريد الأطرش، و"أنا اسمي إيرما لادوس" لشادية ومنير مراد، حيث شاركها الجمهور الغناء بحماس.
كما شهد الحفل حضور مغني الجاز أحمد حرفوش كضيف شرف، حيث قدما معًا أغنية "That’s Amore" للمؤلف هاري وارين، التي غناها دين مارتن عام 1953، بأسلوب تمثيلي تفاعل معه الجمهور. كما فاجأ حرفوش أميرة سليم بالاحتفال بعيد ميلادها على المسرح وغنى لها "سنة حلوة يا جميل" وسط تصفيق الحاضرين، وإستمرت الأمسية بروائع عالمية مثل "Guide Me Home" لفريدي ميركوري ومونتسيرات كابالي، "Formidable" لشارل أزنافور، "Oblivion" لأستور بيازولا، و"Je suis malade" لأليس دونا وسيرج لاما. وقدمت أيضًا أغنية "إبدا" لسي كولمان، التي تحكي قصة فتاة ترفض العودة لحبيبها، حيث أدتها بأسلوب درامي أثر في الجمهور، وإختتمت أميرة سليم الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي" لداليدا بتوزيع جديد لأحمد مجدي، معبرة عن حبها لوطنها. ورغم انتهاء الحفل، ظل الجمهور متأثرًا بالأجواء الساحرة التي عاشها على مدار ساعتين، وفي ختام الأمسية، وجهت أميرة رسالة شكر لجمهورها قائلة: "كل الحب والامتنان لكل من شارك في هذه الليلة الإستثنائية، لقد أسعدتموني بحضوركم وتفاعلكم. شكر خاص لعازفة البيانو الرائعة باسكال روزيه، وضيفي النجم أحمد حرفوش."
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة سليم تشعل أجواء دار الأوبرا المصرية بحفل غنائي ساحر في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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