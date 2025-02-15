سايمون كويل: نجوت من الموت 12 مرة خلال "Britain’s Got Talent"

ميرنا وليد - بيروت - كشف سايمون كويل، عضو لجنة تحكيم برنامج "Britain’s Got Talent"، أنه كاد يفقد حياته 12 مرة بسبب العروض الخطرة التي شارك فيها مع المتسابقين على مدار 17 موسماً، وفي حديث لصحيفة ميرور البريطانية، أوضح كويل (65 عاماً) أن الأخطاء المحتملة خلال العروض، مثل رمي السكاكين أو اقتراب المطارق من رأسه، كانت تشكل تهديداً حقيقياً لحياته.
وذكر أنه في إحدى المرات احتاج إلى مساعدة للوقوف مجدداً بسبب الصدمة، وعن رد فعل فريق الإنتاج، قال مازحًا: "ربما كانوا يشجعونني على المخاطرة لأنهم أرادوا التخلص مني، لكن نجاتي كانت مفاجأة لهم!"
من جهة أخرى، زاد كويل من حماس الجمهور للموسم 18، مؤكداً أنه سيشهد مزيجًا من العروض الترفيهية الممتعة والمواقف المخيفة التي قد تصدم المشاهدين.
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