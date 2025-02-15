شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بجائزة الإبداع المسرحى.. تكريم أسعد فضة فى أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام الشارقة المسرحية، برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، تكريم الفنان السورى القدير أسعد فضة خلال فعاليات الدورة 34، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها 18، وستقام ندوة تكريمه يوم الخميس الموافق 20 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساء، بقصر ثقافة الشارقة.

وكانت قد أسست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي عام (2007) بتوجيهات ورعاية حاكم الشارقة، لتكون مناسبة فنية وثقافية سنوية ترافق أيام الشارقة المسرحية، ويحتفى فيها بجهود وتجارب رواد وأعلام المسرح العربي.

وحقق فضة حضوراً بارزاً وتأثيراً واسعاً في المشهد المسرحي السوري على مدى عقود عدة، بصفته مخرجاً وممثلاً وإدارياً وأكاديمياً، وهو أخرج منذ منتصف ستينيات القرن الماضي نحو ثلاثين عرضاً مسرحياً لكتاب غربيين وعرب، من بينها «الإخوة كارامازوف» 1964، و«دون خوان» 1965، و«عرس الدم» 1966، و«زيارة السيد العجوز» 1971، و«المهرج» 1972، و«مغامرة رأس المملوك جابر» 1973، و«المفتاح» 1979، و«البحث عن عزيزة سليمان» 2014. ومثّل أدواراً رئيسة في نحو عشرين مسرحية منها «وفاة بائع جوال» 1969، و«جان دارك» 1971، و«أوديب الملك» 1973، و«يوميات مجنون» 1976 وسواها، كما أسهم بإخراج وتمثيل العديد من روائع المسرح العالمي في التلفزيون الذي برز فيه ممثلاً عبر أكثر من ثمانين مسلسلاً منها: «الجوارح» و«الكواسر»، كما شارك ممثلاً في العديد من الأعمال السينمائية، وكتب مسرحيتين (حكاية بلا نهاية) 1985، و(القوس والنشاب) 2023.

وكان فضة درس في قسم الإخراج والتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بمصر في عام (1958)، وعاد إلى دمشق بعد خمس سنوات حيث عمل في المسرح القومي مخرجاً وممثلاً، وفي العام (1966) أوفد إلى العاصمة الفرنسية لدراسة المشهد المسرحي هناك، وبعد عودته كلف بإدارة المسرح القومي، وبقي في موقعه إلى 1974، وأوفد إلى ألمانيا للعمل مع إدارة المسرح الوطني في مدينة فايمر، حيث أخرج مسرحية «رأس المملوك جابر»، وشارك في تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1979 ودرّس فيه مادة التمثيل، كما تولى منصب مدير مديرية المسارح والموسيقى خلال المدة (1974-2001)، وانتخب مرتين خلال الفترة (1998- 2006) نقيباً للفنانين السوريين، وأدار مجموعة من المهرجانات والفعاليات المسرحية في بلده من أبرزها مهرجان دمشق المسرحي.