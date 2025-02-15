شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد عن تجربتها في فيلم "لأول مرة": "تجربة جميلة وأنا اتبسطت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة تارا عماد، إن تجربتها في فيلم "لأول مرة" تعد تجربة جديدة عليها، ووصفتها بأنها "تجربة جميلة وأنا اتبسطت".

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "عانينا لأن المشاعر اللي كانت محسوسة في الفيلم والمشاهد مكنتش سهلة، واحنا صورنا كل المشاهد ورا بعض".

وتابعت: "أنا بقول أني اتبسطت في الفيلم ده لأن جالنا فرصة إن احنا نصور مشاهد الفيلم بالترتيب، ودي حاجة خليتنا كلنا مبسوطين".

وعلقت تار عماد، على المواجهة في حالة وجود خيانة زوجية، وقالت: "أنا ممكن أواجه واتكلم، بس مش هقدر بأي شكل من الأشكال أني أقبل وضع فيه خيانة".

وأضافت: "أعتقد لو في إحساس ان في خيانة، فأكيد هيكون في سبب إن الإحساس ده موجود، ساعتها هتكلم، بس مش هاخد موقف، لأن الموقف في الوقت ده هيبقى تهور".