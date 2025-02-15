شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تطرح أحدث أغانيها بعنوان "كسبنا مشاعرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة حنان ماضى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "كسبنا مشاعرنا"، من كلمات وألحان محمود أكرم وتوزيع خالد عويضة.

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يذكر أن حنان ماضى قدمت مؤخرا حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على مسرح أوبرا دمنهور، وأكدت حنان ماضى في حوار سابق مع قناة الحياة: "حاسة إن ربنا بعتني للناس دي علشان أبسطهم، وأنا جاية أبسطهم"، مشيرة إلى أن ذوق الجمهور يتغير، وأصبح الشباب يهتم بالفنانين الذين في سنهم أما حين يظهر النجوم القدامي فسيعلمون بوجودهم وأنهم على الساحة، مؤكدة أن كل ما قدمته كان يهدف لبقاء الأعمال وأن تظل حية في وجدان الناس وهو أهم شيء بالنسبة لها.

وطالبت حنان ماضي بعودة حصص الموسيقى لتكون مرتين في الأسبوع بالمدارس ليعلم الطلاب الفرق بين أنواع الموسيقى لأن هناك أشياء جميلة وأصوات رائعة وأصوات أخرى يصعب سماعها.