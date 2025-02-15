شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة فيدرا تعلق على اختيارها بأدوار الشر: "روحي.. شكلهم حاسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة فيدرا، على اختيارها في أدوار الشر بالأفلام والمسلسلات، وخاصة بعد مشاركتها في فيلم "لأول مرة"، وقالت: "روحي.. شكلهم حاسين".

وردت فيدرا على سؤال خاصة بالمواجهة وقت شعور المرأة بخيانة زوجها، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on"، وقالت: "حماتي كانت بتقولي، الست لو هتواجه، لازم تبقى لامة شنطتها، لو هتواجهي مش هتقعدي، عشان لو قعدتي هيتفهم انك قبلتي وتسامحتي".

وتابعت: "قالتلي إما تعملي نفسك مش عارفة، لحد ما تقرري انك عاوزة تمشي فتواجهي، أو تكملي حياتك وانتي عاملة نفسك مش عارفة".