شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: شخصيتي في فيلم "لأول مرة" حسيت إني عارفاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رانيا منصور، إنها بمجرد قراءة "سكريبت" فيلم لأول مرة، شعرت أنها تعرف الشخصية التي ستؤدي دورها داخل الفيلم،

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "حسيت إني عارفة الشخصية دي، حسيت إني سمعت عنها أو أنها قريبة مني، وممكن تبقى واحدة صحبتي، أو قريبتي أو جارتي".

وتابعت: "القصة دي مش قصة جديدة، احنا عارفينها وبنشوفها ونسمع عنها، ستات كتير متجوزين وبيحبوا شركاء حياتهم، لكن في الوقت نفسه عندهم مشاكل معاهم، لكن بتضطر أنها تفوت عشان الحياة تستمر".

وقال: "الشخصية في الفيلم كان عندها معاناة في أنها بتحبه وفي نفس الوقت مش راضية عن كل تصرفاته، ومش عارفة تعمل ايه وفي صراع كبير قصادها".