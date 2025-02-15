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عمر الشناوي عن دوره في فيلم "لأول مرة": "شخصية منغلقة وكانت تقيلة أوي عليا"

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عمر الشناوي عن دوره في فيلم "لأول مرة": "شخصية منغلقة وكانت تقيلة أوي عليا"

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمر الشناوي، إن الشخصية التي أدى دورها في فيلم "لأول مرة" كانت منغلقة للغاية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "شخصيتي في الفيلم كانت شخصية إنسان حاسس نفسه قليل طول الوقت، بيحاول يختفي عن الأنظار ومحدش بيشوفه".

وتابع: "الشخصية دي حابسة مشاعر كتير جواها، حابس أفكاره في دماغه، خاصة بعد ما جاله خبر إنه مصاب بالإيدز".

وقال: "الشخصية دي جالها أفكار أو وسواس بعد إصابته بالإيدز، خاصة إن مراته هي اللي نقلتله الإصابة، فكان مشحون جدا لكنه بيخاف يواجه".

وتابع: "الصراع بين شخصية بالشكل ده والمشاكل اللي كانت موجودة عنده، كانت تقيلة أوي عليا".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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