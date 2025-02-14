تفاصيل عودة كندة علوش لموسم دراما رمضان من خلال مسلسل إخواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 11:59 مساءً - يشهد موسم دراما رمضان 2025 عودة النجمة السورية كندة علوش من جديد للمُنافسة على مائدة مسلسلات رمضان من خلال المسلسل المصري "إخواتي" والذي تُشارك ببطولته أمام كل من نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي وعدد كبير من ضيوف الشرف.
وتُجسد الفنانة السورية كندة علوش خلال أحداث مسلسل "إخواتي" إحدى الشقيقات والتي تتمتع بشخصية قوية ومن الصعب التحكم بها وببعض الأحيان تسعى لإستخدام العنف وقوتها من أجل الحصول على حقها هي وشقيقاتها.
وكان مسلسل "أفراح القبة" قد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور العربي حيث أنه مستوحى من رواية تحمل نفس الإسم للكاتب العالمي نجيب محفوظ وكتب السيناريو والحوار له نشوى زايد ومن إخراج محمد ياسين.
وقد شارك ببطولة مسلسل "أفراح القبة عدد كبير من الفنانين مما ساعد في نجاحه ومن أبرزهم منى زكي، جمال سليمان، إياد نصار، رانيا يوسف، صبا مبارك، أحمد السعدني، دينا الشربيني والعديد من الفنانين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
"إخواتي" .. مسلسل درامي في إطار من الإثارة والفنتازياوتدور أحداث مسلسل "إخواتي" خلال 15 حلقة في إطار من التشويق والفنتازيا والإثارة من خلال سرد قصة أربع شقيقات تدور حياتهن بكثير من الأزمات والصعاب مع الرجال وعلاقتهن بهم.
وتُجسد الفنانة السورية كندة علوش خلال أحداث مسلسل "إخواتي" إحدى الشقيقات والتي تتمتع بشخصية قوية ومن الصعب التحكم بها وببعض الأحيان تسعى لإستخدام العنف وقوتها من أجل الحصول على حقها هي وشقيقاتها.
View this post on Instagram
A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush)
فريق عمل مسلسل "إخواتي"وياتي مسلسل "إخواتي" من بطولة كل من نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، كما يظهر ضمن أحداث المسلسل عدد من ضيف الشرف ومن أبرزهم أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا، ويأتي مسلسل "إخواتي" من إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف مهاب طارق.
عودة كندة علوش للمُنافسة بموسم دراما رمضان بعد غياب سنواتيُذكر أن مسلسل "إخواتي" يشهد عودة الفنانة السورية كندة علوش من جديد للمُنافسة بموسم دراما رمضان بعد إنقطاع دام لـ 9 سنوات، منذ مُشاركتها بموسم دراما رمضان عام 2016 من خلال مسلسل "أفراح القبة".
وكان مسلسل "أفراح القبة" قد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور العربي حيث أنه مستوحى من رواية تحمل نفس الإسم للكاتب العالمي نجيب محفوظ وكتب السيناريو والحوار له نشوى زايد ومن إخراج محمد ياسين.
وقد شارك ببطولة مسلسل "أفراح القبة عدد كبير من الفنانين مما ساعد في نجاحه ومن أبرزهم منى زكي، جمال سليمان، إياد نصار، رانيا يوسف، صبا مبارك، أحمد السعدني، دينا الشربيني والعديد من الفنانين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».