عصام الحضري يخوض أولى تجاربه التمثيلية في "الصفا الثانوية بنات"

ميرنا وليد - بيروت - قرر حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري دخول عالم التمثيل من خلال مشاركته في الفيلم الكوميدي "الصفا الثانوية بنات"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل. وتعد هذه التجربة أول دور تمثيلي حقيقي له بعد ظهوره كضيف شرف في فيلم *"الزمهلاوية"* عام 2008.

الفيلم من بطولة علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وسارة الشامي، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب صعيدي ينتقل إلى القاهرة ليواجه مواقف طريفة.

إعلان الحضري عن خوضه التجربة أثار تفاعلاً واسعاً بين مؤيدين يرونها تحدياً جديداً، وآخرين يعتبرونها مخاطرة غير محسوبة، خاصة أن الانتقال من الملاعب إلى التمثيل ليس بالأمر السهل.

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