رولان مهنا يحقق نجاحًا لافتًا بأغنيته "من الآخر" ويحصد تفاعلًا واسعًا

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني رولان مهنا نجاحًا ملحوظًا بعد شهر من إصدار أغنيته الجديدة "من الآخر"، حيث تخطت 340 ألف مشاهدة و دخلت قائمة الأغاني الأكثر إستماعًا في لبنان و سوريا و الأردن و بعض البلدان العربية.



تم إطلاق الأغنية في 16 كانون الثاني 2025 بعد أن اختار الجمهور الطابع الرومانسي من خلال تصويت عبر منصات مهنا، و جاءت الأغنية بلحن دافئ و كلمات مليئة بالعاطفة، مما ساهم في تعزيز مكانته كـ فنان يهتم بتقديم أعمال فنية قريبة من قلوب متابعيه.

