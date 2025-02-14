رولان مهنا يحقق نجاحًا لافتًا بأغنيته "من الآخر" ويحصد تفاعلًا واسعًا

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ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني رولان مهنا نجاحًا ملحوظًا بعد شهر من إصدار أغنيته الجديدة "من الآخر"، حيث تخطت 340 ألف مشاهدة و دخلت قائمة الأغاني الأكثر إستماعًا في لبنان و سوريا و الأردن و بعض البلدان العربية.
تم إطلاق الأغنية في 16 كانون الثاني 2025 بعد أن اختار الجمهور الطابع الرومانسي من خلال تصويت عبر منصات مهنا، و جاءت الأغنية بلحن دافئ و كلمات مليئة بالعاطفة، مما ساهم في تعزيز مكانته كـ فنان يهتم بتقديم أعمال فنية قريبة من قلوب متابعيه.
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