ميرنا وليد - بيروت - أنهى أبطال مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان تصوير آخر مشاهد العمل فجر اليوم الجمعة، يشارك في بطولة المسلسل الممثلة المصرية سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين .
تدور أحداث "حكيم باشا" حول صراع داخل عائلة تعمل في تجارة الآثار، حيث تتفجر الخلافات بسبب الطمع والغيرة، مما يهدد مستقبل العائلة تحت ما يبدو كأنه لعنة أصابتهم، وكان مصطفى شعبان قد قدم في رمضان الماضي مسلسل "المعلم"، الذي جمعه بعدد من الممثلين، من بينهم سهر الصايغ، أحمد بدير، ومنذر رياحنة، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاء تصوير مسلسل "حكيم باشا" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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