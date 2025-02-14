ليلى علوي تتألق في جلسة تصوير بمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ليلى علوي في جلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الحب، حيث ظهرت بإطلالة رائعة جذبت إعجاب محبيها، و فيما يتعلق بأعمالها، تشارك ليلى علوي في فيلم "المستريحة"، الذي يضم بيومي فؤاد و عمرو عبد الجليل، تدور أحداث الفيلم حول شخصية شاهيناز، التي تعمل في مجال النصب و تدور أحداثه في إطار كوميدي حول محاولاتها للحصول على قطعة ألماس.



هذا التعاون هو الرابع بين ليلى علوي و بيومي فؤاد بعد أفلام "ماما حامل" و "سوجر دادي" و "جوازة توكسيك".



