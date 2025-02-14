شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسلات جودر 2 وعايشة الدور والنص وقلبي ومفتاحه حصريا على on فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطيالجمعة، 14 فبراير 2025 09:59 م
كشفت قناة on عن عرض 4 مسلسلات حصريا على شاشتها فى رمضان، وهى مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال ومسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، ومسلسل قلبي ومفتاحه، ومسلسل النص بطولة أحمد أمين ضمن موسم ردراما رمضان 2025، فيما يعرض على شاشتها أيضا مسلسلات عقبال عندكو، وكامل العدد 3، وفهد البطل، وهو المسلسل الذى يلعب بطولته أحمد العوضى.
مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.
وتقوم دنيا سمير غانم بدور "عايشة" وهي سيدة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث.
ويخوض النجم آسر ياسين الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي يجمعه بالنجمة مي عز الدين، ويجسد خلال العمل دور سائق أوبر بعد فقدانه عمله في مجال الأدوات الطبية، بسبب تداعيات كورونا، يبحث عن زوجة، وأثناء الأحداث يتفاجأ بمي عز الدين تعرض الزواج عليه بطريقة غريبة، ولكنه يعجب بها، وتتوالى الأحداث.
تدور أحداث مسلسل كامل العدد ++ حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.
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