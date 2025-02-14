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عرض مسلسلات جودر 2 وعايشة الدور والنص وقلبي ومفتاحه حصريا على on فى رمضان

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عرض مسلسلات جودر 2 وعايشة الدور والنص وقلبي ومفتاحه حصريا على on فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الجمعة، 14 فبراير 2025 09:59 م

كشفت قناة on عن عرض 4 مسلسلات حصريا على شاشتها فى رمضان، وهى مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال ومسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، ومسلسل قلبي ومفتاحه، ومسلسل النص بطولة أحمد أمين ضمن موسم ردراما رمضان 2025، فيما يعرض على شاشتها أيضا مسلسلات عقبال عندكو، وكامل العدد 3، وفهد البطل، وهو المسلسل الذى يلعب بطولته أحمد العوضى.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وأبطال مسلسل جودر 2، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

 

وتقوم دنيا سمير غانم بدور "عايشة" وهي سيدة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث.

 

مسلسل عايشة الدور 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي  وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي  وأشرف نصر وندى عزت  وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجنديش

 

ويخوض النجم آسر ياسين الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي يجمعه بالنجمة مي عز الدين، ويجسد خلال العمل دور سائق أوبر بعد فقدانه عمله في مجال الأدوات الطبية، بسبب تداعيات ، يبحث عن زوجة، وأثناء الأحداث يتفاجأ بمي عز الدين تعرض الزواج عليه بطريقة غريبة، ولكنه يعجب بها، وتتوالى الأحداث.

 

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

 

مسلسل عقبال عندكم مكوّن من 15 حلقة وبطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول زوجان من خلال المواقف الطريفة فيما بينهم، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن.

 

مسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة. "كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

 

تدور أحداث مسلسل كامل العدد ++ حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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