شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسلات جودر 2 وعايشة الدور والنص وقلبي ومفتاحه حصريا على on فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت قناة on عن عرض 4 مسلسلات حصريا على شاشتها فى رمضان، وهى مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال ومسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، ومسلسل قلبي ومفتاحه، ومسلسل النص بطولة أحمد أمين ضمن موسم ردراما رمضان 2025، فيما يعرض على شاشتها أيضا مسلسلات عقبال عندكو، وكامل العدد 3، وفهد البطل، وهو المسلسل الذى يلعب بطولته أحمد العوضى.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وأبطال مسلسل جودر 2، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.