شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حكيم باشا وولاد الشمس وقهوة المحطة وحسبة عمري على قناة cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت قناة cbc عن عرض 6 مسلسلات في رمضان، وهي: ولاد الشمس و شهادة معاملة أطفال و قهوة المحطة و حسبة عمري و عقبال عندكوا و حكيم باشا ، ضمن دراما رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

مسلسل ولاد الشمس من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً وسط تأكيدات من الأطباء بان حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.