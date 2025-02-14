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عرض حكيم باشا وولاد الشمس وقهوة المحطة وحسبة عمري على قناة cbc فى رمضان

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عرض حكيم باشا وولاد الشمس وقهوة المحطة وحسبة عمري على قناة cbc فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الجمعة، 14 فبراير 2025 09:30 م

كشفت قناة cbc عن عرض 6 مسلسلات في رمضان، وهي: ولاد الشمس و شهادة معاملة أطفال و قهوة المحطة و حسبة عمري و عقبال عندكوا و حكيم باشا ، ضمن دراما رمضان 2025.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

مسلسل ولاد الشمس من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامي عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذي يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عاماً  وسط تأكيدات من الأطباء بان حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذي سيراه أو سيكتشفه وما الذي تغير طوال هذه السنوات.

 

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى،  تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

 

مسلسل قهوة المحطة ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة أبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد واحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومقرر تصويره بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

 

وتقدم روجينا خلال مسلسل حسبة عمري شخصية "سوسن" والتي يحدث بنيها وبين زوجها خلاف كبير ويطردها من المنزل لتقرر بعد ذلك أن تطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه.

 

مسلسل حسبة عمري يُعرض فى موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

 

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة  بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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