ياسين السقا وملك زاهر.. أبناء النجوم حاضرين بقوة خلال الماراثون الرمضاني 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 10:19 مساءً - تحقيقًا لمقولة "ابن الوز عوام" يتنافس أبناء النجوم مع أبائهم في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، مؤكدين حضورهم وبقوة في دراما رمضان هذا العام بأدوار متنوعة وقضايا مختلفة داخل المسلسلات المشاركين فيها، وأبرزهم ياسين أحمد السقا وملك أحمد زاهر.

وسوف نستعرض في هذا الموضوع أبناء النجوم المشاركين في أعمال درامية خلال شهر رمضان الفضيل .

ياسين السقا في "سيد الناس"

يشارك ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "سيد الناس" ويجسد شخصية تدعى "طارق مجدي أبو العباس"، وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس"، في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأساً على عقب.

ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم وهم عمرو سعد، إلهام شاهين،أحمد زاهر، خالد الصاوي، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، ورنا رئيس، وريم مصطفى، ومنة فضالي، وأحمد فهيم، وسلوى عثمان، وطارق النهري وتأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.

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ملك أحمد زاهر في "سيد الناس"

وتشارك ملك أحمد زاهر والدها الفنان أحمد زاهر في مسلسل "سيد الناس"، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول وجود مواجهات تجمع الأب بابنته أم سيكون لكل منهما خطاً درامياً بعيداً عن الآخر داخل العمل. وتجسد ملك خلال العمل شخصية تدعى "ميادة".

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محمود ياسين في "وتقابل حبيب"

كما يظهر محمود ياسين جونيور في دراما رمضان 2025 من خلال أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" بشخصية حازم أبو العزم؛ مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي . ويشارك في بطولة المسلسل كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.

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وتُعد هذه المرة الرابعة على التوالي الذي يتواجد فيها النجم الشاب محمود ياسين جونيور في عمل درامي من كتابة وتأليف والده عمرو محمود ياسين حيث كان أول تعاون بينهما في مسلسل "نصيبي وقسمتك" والتعاون الثاني كان في مسلسل "اللي مالوش كبير"، أما ثالث تعاون فكان في حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، ويجتمعان حالياً للمرة الرابعة في مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظر عرضه في شهر رمضان 2025.

مريم الجندي في "العتاولة 2، وولاد الشمس"

وتشارك مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي خلال الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسلين؛ الأول "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، والعمل مكون من 15 حلقة.

كما تستكمل مريم الجندي شخصية "شادية" في مسلسل "العتاولة 2"، والذي تشاركه مع عدد من النجوم وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، فيما ينضم للجزء الثاني من المسلسل نجوم جدد وهم فيفي عبده، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، مي القاضي.

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يوسف عمر في "شباب امرأة، شارع الأعشى، كامل العدد 3"

كما يُشارك الفنان الشاب يوسف عمر، نجل الفنانة لبنى ونس، في مسلسل "شباب امرأة" ويشارك الفنانة غادة عبد الرازق البطولة لأول مرة؛ مسلسل "شباب امرأة"، مستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، والتي تحولت لفيلمِ سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، وشادية، وشكري سرحان.

مسلسل "شباب امرأة" مقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه أحمد حسن، وتنتجه شركة فينومينا، والعمل يشارك في بطولته كلّ من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، داليا شوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور الأحداث حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُدعى "شفاعات" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات. إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

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ويشارك أيضًا يوسف عمر في المسلسل السعودي "شارع الأعشى" بشخصية "الدكتور أحمد"، و العمل مأخوذ عن رواية الأديبة السعودية بدرية البشير، كما أن قصته تتركز أحداثها في العاصمة الرياض في إطار درامي؛ تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، هن (عزيزة وضحى وعطوة)، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.

المسلسل بطولة تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، ومن تأليف بدرية البشير وإخراج أحمد كاتيكسيز.

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كما انضم لمجموعة الفنانين الجدد لمسلسل "كامل العدد" بشخصية "علي"، حيث يشهد الموسم الثالث من المسلسل ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، ونجم فرقة شارموفرز أحمد البنا.

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مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

مسلسل "كامل العدد ++"مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

أميرة أديب في "عايشة الدور"

وتشارك أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب في مسلسل "عايشة الدور" مع النجمة دنيا سمير غانم، مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي ومقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دنيا سمير غانم كلُ من: محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم، فدوى عابد، ماجد القلعي وعدد آخر من الفنانين.

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لمى كتكت في "العتاولة 2"

كما انضمت النجمة الشابة لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق، للجزء الثاني من مسلسل " العتاولة" بشخصية تدعى "رشا"، وقد شارك ببطولة الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف، ويشهد الجزء الثاني مُشاركة فنانين جدد ومن أبرزهم فيفي عبده، نسرين أمين، أمير صلاح الدين ويأتي المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف هشام هلال.

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