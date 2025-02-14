رسالة حب ومودة وصداقة من نانسي عجرم لأحلام بمناسبة يوم ميلادها.. تعرفوا إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 10:19 مساءً - وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسالة حب ومودة للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بمناسبة يوم ميلادها؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس".
وأكملت نانسي قائلة : "والاهم من كل شي بتمنالك السعادة وراحة البال والنجاح لسنين وسنين لقدام. بحبك".
أغنية "طول عمري نجمة" من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان محمد رحيم، توزيع أليكساندر ميساكيان، والفيديو كليب من إخراج ريشا سركيس؛ وتقول كلماتها : "تلاقيك بتسهر عايش حياتك..ولا حتى فيا بتفكر، تلاقيك بتحكي عني لصحابك..عن إني بعدك مش هقدر..يسلم لسانك، أنا لو مكانك..كنت أقول أكتر وأكتر ..كنت أقول أكتر وأكتر..إنتِ حليت في عيون الناس لما بقيت ويايا.. إرحم أيام لما تمنيت تتصور صورة معايا..دلوقتي غرورك بقى حقك..ألّف ألف حكاية".
أطلعوا على مكياج وتسريحات شعر نانسي عجرم أنوثة طاغية ولمسات جمالية راقية
في سياق آخر أطلقت أحلام مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "العناق الأخير"، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي تضمن 12 أغنية.
كما أحيت أحلام مؤخراً أيضًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض. وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
يمكنكم متابعة أحلام في يوم ميلادها.. توهج فني وعاطفي
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نانسي عجرم لأحلام: بتمنالك السعادة وراحة البالوجهت نانسي عجرم رسالة حب إلى النجمة أحلام وذلك بمناسبة يوم ميلادها؛ وكتبت من خلال حسابها الشخصي على موقع "إكس" قائلة : "في كتير كلام حابّي قلك ياه أوّله إني اشتقتلك كتير! تانيًا مبروك الألبوم الجديد والمنوّع ومحمسة لاسمع الباقي".
وأكملت نانسي قائلة : "والاهم من كل شي بتمنالك السعادة وراحة البال والنجاح لسنين وسنين لقدام. بحبك".
آخر الأعمال الفنية لنانسي عجرم وأحلامكانت النجمة نانسي عجرم قد تصدرت الترند خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان "طول عمري نجمة"، وهو من ألحان الملحن الراحل محمد رحيم، ومن كلمات الشاعر هاني عبدالكريم؛ والتي ظهرت نانسي خلاله وهي تقوم بالتوقيع على أوراق الطلاق لتسدل الستار بهذا المقطع على التكهنات التي شهدت رواجاً غير مسبوق الفترة الماضية حول أنباء طلاقها من زوجها الطبيب فادي الهاشم.
أغنية "طول عمري نجمة" من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان محمد رحيم، توزيع أليكساندر ميساكيان، والفيديو كليب من إخراج ريشا سركيس؛ وتقول كلماتها : "تلاقيك بتسهر عايش حياتك..ولا حتى فيا بتفكر، تلاقيك بتحكي عني لصحابك..عن إني بعدك مش هقدر..يسلم لسانك، أنا لو مكانك..كنت أقول أكتر وأكتر ..كنت أقول أكتر وأكتر..إنتِ حليت في عيون الناس لما بقيت ويايا.. إرحم أيام لما تمنيت تتصور صورة معايا..دلوقتي غرورك بقى حقك..ألّف ألف حكاية".
أطلعوا على مكياج وتسريحات شعر نانسي عجرم أنوثة طاغية ولمسات جمالية راقية
في سياق آخر أطلقت أحلام مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "العناق الأخير"، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي تضمن 12 أغنية.
كما أحيت أحلام مؤخراً أيضًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض. وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
يمكنكم متابعة أحلام في يوم ميلادها.. توهج فني وعاطفي
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».