محمد سعد يحقق نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد "الدشاش"

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "الدشاش"، بطولة محمد سعد، إيرادات بلغت 562,586 جنيهًا يوم الخميس، ليصل إجمالي ما حققه خلال 44 يومًا في دور العرض إلى 67,485,756 جنيهًا.



يشارك في بطولة الفيلم نخبة من الممثلين، من بينهم زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والأكشن مع لمسات كوميدية.

ويعد "الدشاش" التعاون الجديد بين محمد سعد والمخرج سامح عبد العزيز بعد فيلم "تتح" عام 2013، ومسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014، وبرنامج "وش السعد" عام 2016.

كما يمثل الفيلم عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب دام خمس سنوات، منذ آخر أفلامه "محمد حسين" الذي عُرض عام 2019، ليعود بهذه التجربة التي حققت نجاحًا لافتًا في شباك التذاكر.