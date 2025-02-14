روبرت باتينسون يكـ شف عن موعد تصوير الجزء الثاني من "باتمان 2"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل البريطاني روبرت باتينسون خلال العرض الخاص لفيلمه "ميكي 17" عن موعد بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ذا باتمان"، والذي سيكون في نهاية عام 2025. باتينسون أكد أنه لن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القصة أو الشخصيات المشاركة.

الجزء الأول من "ذا باتمان" حقق إيرادات بلغت 772 مليون دولار، وتركز قصته على السنة الثانية لبروس واين كباتمان. الجزء الثاني سيستكمل محاربة باتمان للجريمة في مدينة غوثام، مع توسيع دائرة الأعداء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل تصوير الجزء الثاني بسبب جائحة كوفيد-19، بينما تم تعديل موعد عرضه إلى 1 أكتوبر 2027 بدلاً من 2 أكتوبر 2026.



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