شكرا لقرائتكم خبر عن قناة on تعرض مسلسل النص بطولة أحمد أمين على شاشتها فى رمضان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة on عرض مسلسل النص على شاشتها فى موسم رمضان، وهو من بطولة النجم أحمد أمين، ضمن دراما رمضان 2025 .

ويدخل النجم أحمد أمين منافسات دراما رمضان 2025، بمسلسل النُص، الذى يعكف على تصويره بالتزامن مع إطلاق عمليات الدعاية التى كشفت عن ملامح العمل الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى فى فترة الثلاثينيات وتحديداً وقت الاحتلال الإنجليزى، وذلك ظهر من طبيعة الشخصيات والملابس والديكورات.

أحمد أمين يعتمد في مسلسل النص على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



ويعود أحمد أمين إلى منافسات دراما رمضان 2025، بعد غيابه العام الماضى، اذ قدم آخر أعماله مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.