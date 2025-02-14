شكرا لقرائتكم خبر عن قناة on تعرض مسلسل كامل العدد 3 في رمضان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة on عن برومو مسلسل كامل العدد 3 المقرر عرضه على شاشاتها ضمن دراما رمضان 2025.

مسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة. "كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد ++ حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

مسلسل كامل العدد ++ من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

