شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تطرح برومو مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت صفحة قناة الحياة برومو مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان والمقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2025، ويجسد من خلاله شخصية صعيدية للمرة الأولى .

وانتهى أبطال مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان من تصوير آخر مشاهد العمل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ليكون ثاني مسلسلات المتحدة التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، بعد جودر 2 الذى تم الانتهاء من تصويره خلال شهر ديسمبر الماضى.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

وقدم مصطفى شعبان مسلسل المعلم فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.