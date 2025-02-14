شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنتحل صفتى على الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النجم أحمد عبد العزيز على صفحته الرسمية الفيس بوك بيان يحذر فيه من منتحل صفته قائلا : نرجو من جميع المتابعين أخذ الحذر والحيطة والابلاغ عن هذه الصفحة التى انتحلت الصفة الرسمية للفنان احمد عبد العزيز، حيث اتخذت العديد من الأفعال الغير مشروعة والتى تضع القائمين عليها تحت طائلة المسئولية القانونية، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.



تغريدة أحمد عبد العزيز



وحذر مؤخرا النجم أحمد عبد العزيز من شخص ينتحل صفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذه الصفحة منتحلة شخصيتى والكلام الذى يتضمن داخل المنشور لم يحدث، ولا أنا لقيت طفل ولا حاجة ولا عندى فيلا أصلا".

وطالب الفنان أحمد عبد العزيز من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة، مؤكداً: "صفحتى الرسمية موثقة بالعلامة الزرقاء ويمكنكم التمييز من خلالها، كما أطالب مستخدمى فيس بوك بالإبلاغ عنه".

ويشارك النجم أحمد عبد العزيز فى رمضان 2025، من خلال مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.