شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحيى رابع حفلات جولته بأمريكا فى سان ديجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد فؤاد رابع حفلات جولته في أمريكا وكندا، بحفل غنائي في سان ديجو اليوم الجمعة، وذلك بعد تألقه في حفله الأول في كالجارى، وحفله الثاني في ديترويت، وحفله الثالث في فلوريدا.

وأحيا النجمان محمد فؤاد وإيهاب توفيق حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح حديقة الشهيد بالكويت، وقابل الجمهور الثنائى بترحيب حاد منذ الصعود على مسرح الحفل خاصة أن فؤاد وتوفيق من أهم نجوم التسعينيات الذين قدما الأغانى الناجحة وحققت انتشارا هائلا في العالم العربي كله ولهما شعبية جارفة في الكويت.

وقدم فؤاد وإيهاب عددًا كبيرًا من الأغنيات التي رددها الجمهور على مدار الحفل، كما لبى الثنائي عددا من طلبات الجمهور بغناء أغنيات معينة اختارها الجمهور.

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.