شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة أون برومو مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجم آسر ياسين ومى عز الدين، ومن المقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2025 رمضان المقبل .

ويخوض النجم آسر ياسين الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل قلبي ومفتاحه الذي يجمعه بالنجمة مي عز الدين، ويجسد خلال العمل دور سائق أوبر بعد فقدانه عمله في مجال الأدوات الطبية، بسبب تداعيات كورونا، يبحث عن زوجة، وأثناء الأحداث يتفاجأ بمي عز الدين تعرض الزواج عليه بطريقة غريبة، ولكنه يعجب بها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

ويسجّل آسر ياسين تواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار". والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة.

بينما مي عز الدين تعود إلى المشاركة في دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو"، الذي قدّمته بمشاركة: أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون. وتأليف هاني سرحان. وإخراج حسين المنباوي. وإنتاج شركة سينرجي. وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.