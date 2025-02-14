بأجواء رومانسية.. هكذا احتفل مبارك الهاجري بيوم ميلاد زوجته أحلام وهذه رسالته لها!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 08:53 مساءً - بأجواء مليئة بالرومانسية والحب احتفل بطل الرالي القطري مبارك الهاجري بيوم ميلاد زوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والذي وافق أمس 13 فبراير؛ وقد شارك الهاجري الاحتفال ووجه لها رسالة مليئة بالحب والرومانسية.
كما حرص الهاجري على توجيه رسالة مليئة بكلمات الحب لها حيث قال: "الى الغالية الحبيبة العزيزه ام فاهد قطعنا من العمر 25 سنه جميلة وكل عام يزداد حبك حب وترابط اقوى اسأل الله العلي القدير ان يتمم علينا بالكمال والصحه والنجاح ويحفظ لنا عيالنا واقربائنا وحبايبنا ومن يعز علينا وكل عام وانتي اجمل وانجح إنسانه بهذا الكون".
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كما أحيت أحلام أيضًا مؤخراً حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض. وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
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احتفال مبارك الهاجري بيوم ميلاد أحلامشارك مبارك الهاجري من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عدداً من الصور التي أظهرت احتفاله من خلالها بيوم ميلاد زوجته أحلام؛ وظهرت أحلام في الصور بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، ومحاط بها الهدايا باللون الأحمر، كما ظهرا وهما يقطعان قالب الحلوى مما عكس الاجواء الرومانسية التي جمعتهما.
كما حرص الهاجري على توجيه رسالة مليئة بكلمات الحب لها حيث قال: "الى الغالية الحبيبة العزيزه ام فاهد قطعنا من العمر 25 سنه جميلة وكل عام يزداد حبك حب وترابط اقوى اسأل الله العلي القدير ان يتمم علينا بالكمال والصحه والنجاح ويحفظ لنا عيالنا واقربائنا وحبايبنا ومن يعز علينا وكل عام وانتي اجمل وانجح إنسانه بهذا الكون".
https://www.instagram.com/p/DGBU6yJPkct/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGBU6yJPkct/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGBU6yJPkct/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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ألبوم أحلام الأخيريذكر أن أحلام أطلقت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "العناق الأخير"، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي تضمن 12 أغنية.
كما أحيت أحلام أيضًا مؤخراً حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح أبوبكر سالم بتنظيم من بنش مارك، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، والذي جاء بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام"، حيث قدّمت أغاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير" الذي طرحته قبل أيام، واستمتع الجمهور به وبغنائها لهذه الأغاني لأول مرة بموسم الرياض. وتفاعل معها الجمهور، كما قدّمت أغاني طلبها الجمهور، بالإضافة إلى الأغاني التي أعدّتها، واختتمت حفلها بأغنية وطنية عن السعودية.
وقدّمت أحلام لجميع الحاضرين لحفلها: "ليلة فنانة العرب أحلام" هدايا شتوية، عبارة عن فروة دافئة؛ لشدة البرودة على المسرح، وقد بلغت درجة الحرارة 10 درجات مئوية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».